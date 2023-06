Juventus, svelato sui social il nuovo kit away

In pieno calciomercato e a due mesi dall'inizio del campionato, ecco che la nuova seconda maglia della Juventus viene svelata sui social. Ad avere l'anteprima assoluta è stato l'account "La Maglia Bianconera", il quale ha condiviso le foto di quella che dovrebbe essere la versione away del kit della Vecchia Signora. In quest'occasione, dunque, la maglia dovrebbe essere contraddistinta da un bianco sullo sfondo e delle bande orizzontali di colore rosa. Il tutto in richiamo al Monte Rosa. Sulle spalle, ovviamente, non possono mancare le tre strisce tipiche Adidas. Di seguito le foto del kit in questione, confermato anche dalla famosa fonte FootyHeadlines.