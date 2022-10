Juventus, tegola McKennie: salta Psg e Inter e torna nel 2023

Non è stata una domenica bestiale per Allegri che dopo la vittoria di ieri oggi ha scosso la testa dopo aver appreso delle condizioni di due suoi giocatori. Samuel Iling-Junior, a seguito del trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra riportato ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso fratture: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero. Ma si ferma per due settimane anche l'americano McKennie per un problema al retto femorale. Non ci sarà dunque nelle gare che restano fino alla pausa per il mondiale: per l’ultima di Champions League col Psg e per le ultime tre di campionato contro Inter, Hellas Verona e Lazio.