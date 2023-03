Juventus, in arrivo una nuova serie su Tik Tok: c’è la data ufficiale

La serie sarà dedicata alla formazione NextGen

Redazione ITASportPress

Nuova piccola rivoluzione per la Juventus che è pronta a raccontare la stagione dei suoi giovani con una serie che andrà in onda su Tik Tok a partire dal 22 marzo. L’obiettivo del club è quello di diffondere il più possibile le strategie di lavoro e i risultati che stanno portando avanti i bianconeri nell’investimento sui proprio giovani.

L’annata da incorniciare non è soltanto per lo sviluppo di questi talenti: è anche perché la stessa Next Gen di Massimo Brambilla è riuscita a spingersi fino alla finale di Coppa Italia di categoria contro il Vicenza, ma anche per il nuovo progetto che sta portando avanti la compagine bianconera.

Una storia bellissima, quindi, che la Juventus Creator Lab ha deciso di raccontare come mai era accaduto prima: con “We The Next Gen”, una serie in cinque episodi distribuita in esclusiva su TikTok a partire dal 22 marzo. Per la prima volta, infatti, un club calcistico europeo ha sviluppato un format nativo sulla piattaforma di intrattenimento che, in poco tempo, è diventata di riferimento per un pubblico sempre più ampio.

Una serie sviluppata rispettando le peculiarità della piattaforma, dalle modalità di shooting in verticale fino alla lunghezza di ogni episodio. E, soprattutto, seguendo la tipologia di narrazione creativa tipica di TikTok. Nel corso di questi cinque episodi di “We The Next Gen”, Juventus Creator Lab vi porterà nel dietro le quinte della squadra che il prossimo 11 aprile a Vicenza si giocherà il ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C.

Si tratterà, inoltre, di un racconto a tappe guidato in prima persona dai protagonisti di questa impresa, ovvero i talenti emergenti della seconda squadra bianconera. Saranno loro a portarci nella vita di spogliatoio e in quella di tutti i giorni, mostrando in un modo inedito e in linea con lo stile del mezzo la realtà della vita di un calciatore. Tra sogni e infortuni, tra partite e momenti di divertimento.