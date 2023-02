Juventus-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:45 per il derby della Mole.

Senza Miretti, Milik e Locatelli, quest'ultimo squalificato, la Juventus di Allegri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Di Maria e Vlahovic saranno della partita dall'inizio ma qualche dubbio resta per il centrocampo dove con Fagioli e Rabiot potrebbe esserci Barrenechea. Sulle corsie Cuadrado e Kostic. In difesa davanti a Szczesny ci saranno Danilo, Bremer e Alex Sandro.

La gara che chiuderà il turno della 24^ giornata di Serie A verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui l'app è scaricabile su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.