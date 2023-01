Juventus-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 18 per il turno di Serie A.

Redazione ITASportPress

Juventus-Udinese si gioca oggi, sabato 7 gennaio 2023 alle ore 18 per la 17^ giornata di Serie A. Dopo la prima gara dell'anno che ha visto le due squadre rispettivamente vincere contro la Cremonese e pareggiare contro l'Empoli, ecco la sfida odierna che si annuncia molto combattuta.

Juventus-Udinese, le ultime Juventus di Massimiliano Allegri ancora senza qualche big come Pogba e Vlahovic. In campo ci saranno Kean e Di Maria che potrebbe vincere il ballottaggio con Milik, match winner contro la Cremonese. Acciaccato Bremer in difesa spazio a Danilo, Rugani e probabilmente Alex Sandro. Szczesny tra i pali. Nell'Udinese di Sottil sarà Silvestri a proteggere la porta. Becao, Bijol e Perez i tre centrali davanti a lui. L'ex Pereyra sarà in campo mentre inj avanti Beto e Success dovrebbero partire titolari.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Juventus e Udinese andrà in scena, come detto, oggi 7 gennaio 2023 alle ore 18 per la 17^ giornata di campionato. Il match di Serie A sarà visibile dai tifosi e dagli appassionati di calcio italiano in diretta e streaming.

La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN e sarà visibile scaricando l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sarà possibile vedere il match in diretta streaming sempre su DAZN. Gli abbonati possono scaricare l'app anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.