Juventus, un big del centrocampo ha chiesto la cessione: di chi si tratta

Un centrocampista vuole andare via: il punto

Non solo manovre in entrata. In casa Juventus potrebbero esserci anche delle uscite di rilievo. Una di questa porta il nome di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese vuole lasciare la Vecchia Signora questa estate, ad un anno dalla scadenza del suo contratto. L'Equipe svela che il giocatore avrebbe chiesto al club bianconero di lasciarlo partire, nonostante nell'ultima stagione abbia giocato con continuità.