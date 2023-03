Juventus va all’attacco della Procura ma nel frattempo c’è caso Orsolini

Si parla più di Juventus in queste ore per vicende legate all'extracampo che per la rincorsa dell'undici di Allegri alla zona Coppe. Le ultime notizie bianconere più importanti hanno riguardato ieri l'approvazione del Cda della semestrale dell’esercizio 2022-2023. I numeri dicono 29,5 milioni di euro di rosso e indebitamento finanziario netto di 333 milioni. Lì, in casa Juventus, è stato fatto il punto sulle trattative con l’Uefa dopo il doppio procedimento aperto da Nyon sui conti della Continassa, ma soprattutto il mondo bianconero è andato all’attacco della Procura: "I nuovi documenti? I nostri consulenti ne hanno accertato la radicale irrilevanza ed inesistenza sotto il profilo giuridico, sia per l’ordinamento sportivo che per quello statuale". Intanto -come scrive Gazzetta- nel mirino è finito anche l'affare Orsolini: il prestito al Bologna era accompagnato da una scrittura privata mai depositata in Lega e sulla quale la Procura sta indagando.