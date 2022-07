Juventus, via al raduno senza Allegri ma con una novità: il programma

Il programma dei bianconeri in vista dell'annata 2022-23.

La Juventus è pronta a iniziare la sua stagione 2022-23. Un mese e mezzo dopo l’ultima partita ufficiale disputata contro la Fiorentina lo scorso 21 maggio, la formazione bianconera si ritroverà domani nel pomeriggio alla Continassa per dare il via alla nuova annata .

Non si parla ancora di vero ritiro, ma si tratterà di un primo raduno dove si vedranno solo alcuni dei volti della rosa della Vecchia Signora. Ufficialmente il ritiro partirà dal prossimo 10 luglio quando tornerà big e anche mister.

Ebbene sì, perché, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, a partire da domani non ci sarà neppure MassimilianoAllegri che, esattamente come i calciatori che sono stati impegnati con le nazionali, si uniranno al gruppone circa una settimana dopo.