Juventus vince la sfida dell’Arechi: Salernitana ko con gol di Vlahovic e Kostic

Successo strameritato della Juventus all'Arechi nel match che ha chiuso la 21a giornata di Serie A. La squadra bianconera ha tramortito una scialba Salernitana annientata già nel primo tempo. La squadra di Allegri gioca una prima parte di match in modo concreto e cinico. La Juve passa in vantaggio con un rigore di Vlahovic. Miretti ko per un problema alla caviglia. A inizio ripresa arriva il raddoppio di Kostic. La Juve continua ad attaccare e Fagioli serve l'assist a Vlahovic per la doppietta personale e il 3-0 finale. Bianconeri decimi a 26, Salernitana adesso rischia grosso visto che farà visita al Verona nel prossimo turno e in caso di sconfitta il distacco dalla zona retrocessione si assottiglierebbe di parecchio.