Juventus, Weah non si nasconde: “Scudetto possibile. Osimhen? Meglio Vlahovic”

Intervistato da Tuttosport, infatti, Weah jr ha messo da parte la scaramanzia dichiarando apertamente gli obiettivi dell'annata: “Tutti insieme vogliamo dare il massimo per provare a vincere lo scudetto. Avevo due sogni per la mia carriera: giocare un Mondiale, e ci sono riuscito andando anche in gol, e approdare in un grande club. Arrivando alla Juve ce l’ho fatta, ma non mi sento arrivato. Sto lavorando per adattarmi alla Serie A e trovare il feeling giusto con i compagni per questo studio ogni giorno l’italiano, riuscire a comunicare al meglio è fondamentale”.

Weah ha poi speso parole d'elogio per diversi compagni di squadra, soffermandosi in particolare su Dusan Vlahovic: “Danilo è il capitano e il giocatore che seguo di più, McKennie lo 'sopporto' da anni in nazionale e Pogba è un esempio e un leader, ma Chiesa e Vlahovic sono tra i migliori giocatori del mondo. Dusan è un grandissimo attaccante, perché segna tanto e sa fare bene anche tutto il resto. Mi trovo davvero bene a interagire con lui in campo. Se lo scambierei con Osimhen? Mai. Si tratta di due straordinari giocatori, ma Vlahovic è il giocatore perfetto per questa squadra”.

Già ottimo anche il rapporto creatosi con Allegri: "È un tecnico puntiglioso - dice Weah - che cura molto i dettagli ed è proprio quello che serve a me per crescere ancora e per essere sempre motivato. Poi è divertente quando prova a parlare in inglese, anche se fa più ridere se scherza in italiano!".

Infine qualche curiosità, tra idoli d'infanzia diventati... compagni, come Gigi Buffon, con Timothy al PSG, e i consigli speciali ricevuti da papà George: “Mi ha detto solo di restare tranquillo e di divertirmi. Gli farò avere presto la maglia dell’esordio contro l’Udinese… Modelli? Crescendo non mi sono mai fossilizzato su un solo giocaotre. Ho ammirato Neymar fin dai tempi del Santos, ma anche Cafu e Davids. E poi ovviamente Alessandro Del Piero. Un ricordo di Buffon? Una leggenda in campo e una persona eccezionale fuori. Scherzava sempre con me per il fatto di aver esordito in Serie A contro mio papà e di essere arrivato a giocare con il figlio!".

