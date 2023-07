Juventus, Weah: “Papà George il mio idolo, sogno esordio con assist”

"Mi piacerebbe tanto servire subito un assist per i miei compagni all'esordio. Voglio godermi al massimo quest'avventura alla Juventus". Queste le dichiarazioni di Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus che tramite il canale Twitch del club ha risposto ad alcune domande. Come quella riguardo il suo passato e il suo idolo:"Da giovane ho praticato tanti sport, poi è arrivato il calcio e mi sono innamorato di quello. Il mio idolo è papà, credo verrà a Torino a vedermi un giorno. Non mi mette pressione, mi ha detto di dare tutto e comportarmi come ho sempre fatto".