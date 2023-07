Juventus, Weah: “Un sogno che si avvera, non vedo l’ora di…”

Se ne è parlato nelle passate settimane, ora è ufficiale: Timothy Weah è un nuovo giocatore della Juventus. Queste le parole del 23enne alla sua prima intervista da bianconero: "Sono entusiasta di giocare per la Juventus - ha dichiarato il calciatore ai canali ufficiali del club -. Per me è un sogno che si avvera, parliamo di uno dei migliori club al mondo. Alla Juve mi sento come se fossi a casa, per l'accoglienza dei tifosi al mio arrivo, per la fiducia del club... Non vedo l'ora di iniziare". L'esterno ha lasciato il Lille per trasferirsi a Torino, in un'operazione da 10 milioni + bonus. Timothy ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, sarà lui l'erede di Juan Cuadrado che proprio ieri ha detto addio alla Vecchia Signora.