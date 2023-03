Karamoh decide la sfida e il Torino doma il Bologna

Si chiude la 25a giornata di Serie A con il successo del Torino sul Bologna per 1-0. Vittoria meritata per i padroni di casa e decisa da una gemma del francese Karamoh al 22', di nuovo in gol dopo la rete illusoria nel derby. I granata stavolta conservano il vantaggio, collezionano occasioni e annullano per un tempo la squadra di Motta nel primo tempo. Tardiva la reazione rossoblù, senza mai impensierire sul serio Milinkovic-Savic. Ora le squadre sono separate da un punto in classifica. Torino a -1 dalla Juventus.