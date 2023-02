Karamoh stende l’Udinese e il Torino effettua il sorpasso

Primo gol di Karamoh in campionato

Il Torino batte l'Udinese 1-0 e sorpassa in classifica i friulani di Sottil. Una vittoria meritata quella dei granata che porta la firma di Karamoh al primo gol in campionato. La rete decisiva è arrivata all'inizio del secondo tempo grazie ad un cross di Ola Aina raccolto da Karamoh sul filo del fuorigioco. Udinese che ha tentato nella ripresa di acciuffare il pari senza però creare grossi pericoli dalle parti di Milinkovic Savic. Con questi tre punti il Torino sale a 30 punti e al settimo posto in classifica.