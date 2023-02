Kean e Di Maria stendono lo Spezia e la Juve è settima

Continua la scalata in classifica della Juventus. I bianconeri questo pomeriggio al Picco con un gol per tempo e due parate decisive di Perin hanno superato lo Spezia. Sblocca una girata di Kean su assist di Kostic alla mezz’ora, la reazione dei padroni di casa produce diverse occasioni per Shomurodov, ma non il gol del pareggio. Nella ripresa entra Di Maria e la chiude con un diagonale perfetto. Giallo pesante per Locatelli: diffidato, salterà il derby con il Torino. La squadra di Allegri sale al settimo posto, a -9 dalla zona Europa; lo Spezia resta quart’ultimo.