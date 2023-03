Kjaer: “Minutaggio ridotto al Milan? Decisione dell’allenatore”

Simon Kjaer non è riuscito a riprendersi il Milan. Il difensore classe 89' è stato uno dei guerrieri che ha portato la vittoria dello scudetto lo scorso anno, anche se la rottura del crociato lo ha tenuto lontano per la seconda parte di campionato. Il danese era convinto di poter recuperare e tornare in campo da titolare, ma ciò non è stato così. "È una decisione dell'allenatore (Stefano Pioli, ndr). Lavoro duramente ogni giorno e in questo momento mi sto concentrando sulla nazionale. Faccio del mio meglio e spero che, prima o poi, le cose cambino" ha affermato il difensore in conferenza stampa.