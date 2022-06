Koulibaly, il messaggio ai compagni e la confessione sul futuro…

Quale futuro per Kalidou Koulibaly ? Tutto ancora da decidere ma, almeno stando a quanto riportato da Il Mattino, il suo prossimo capitolo, non sarà alla Juventus. Da quanto si apprende, il difensore senegalese del Napoli , in scadenza di contratto tra un anno con il club di Aurelio De Laurentiis , avrebbe comunicato a compagni e amici di escludere la possibilità di trasferirsi nella Torino bianconera dopo i recenti rumors di interessamento del club.

"No, non andrò mai alla Juve", sarebbe stata questa confessione o promessa del giocatore. Insomma, per quanto le trattative per il rinnovo restino in alto mare e la sua permanenza sotto il Vesuvio è tutt'altro che scontata ma almeno non ci sarà il "tradimento" come accadde, invece, in passato per Gonzalo Higuain.