Koulibaly, Napoli pronto a fare un’eccezione: la proposta di De Laurentiis a sorpresa

Novità in vista per il centrale senegalese.

Redazione ITASportPress

Una novità assoluta potrebbe presto diventare ufficiale in casa Napoli. Sebbene, da sempre, Aurelio De Laurentiis sia stato sempre molto chiaro, diretto e non abbia mai guardato in faccia nessun per quanto riguarda il mercato, i ritocchi dell'ingaggio e i rinnovi, questa volta le cose potrebbero cambiare. Tutto per Kalidou Koulibaly.

Nonostante il club azzurro sia impegnato nel ridurre il monte ingaggi, il patron sarebbe pronto a fare un'eccezione pur di trattenere il centrale senegalese. Non solo il presidente sarebbe disposto a confermare i 6 milioni più bonus attuali, ma sarebbe pronto a fare un sacrificio economico importante spalmandolo magari su più anni. Alle questioni contrattuali va poi aggiunta anche la fascia di capitano che sarebbe affidata appunto al difensore.

Sarebbe questa la decisione del Napoli per il difensore che in queste ore è stato accostato a tanti club in Italia e in Europa.

Al momento non sono state ancora comunicate le cifre esatte della proposta, ma l'offerta di De Laurentiis potrebbe essere non troppo lontana dai sei milioni di euro l'anno per cinque stagioni.