Si è concluso in parità il secondo match dell'ottava giornata di Serie A tra il Lecce e il Sassuolo. Al via de Mare è 1-1 con i gol dei due bomber, nel primo tempo Berardi su rigore e poi Krstovic nella ripresa. Un pareggio comunque divertente con le due squadre che hanno cercato la vittoria. Per il Sassuolo è il primo pareggio in campionato, il terzo per il Lecce.