Kvaratskhelia, parla il padre: “Suo sogno è giocare per il Real Madrid”

Una delle più grandi rivelazioni di quest'annata è stato Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano individuato da Giuntoli e l'intera equipe del Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso un importante numero di top club europei. Comunque i partenopei non vogliono vendere, sia chiaro. Anzi, lo stesso calciatore ha aperto per un rinnovo in azzurro. Ma al cuore non si comanda e, come dichiarato dal padre, quello di Kvicha è interamente "blancos": "I suoi sogni e i suoi obiettivi principali sono quelli di vincere la Champions League giocando per il Real Madrid e raggiungere traguardi importanti con la Georgia".