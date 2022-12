Kvaratskhelia, presente e futuro del Napoli: il piano del club

Khvicha Kvaratskhelia è senza dubbio la più bella sorpresa del Napoli capolista di questa prima parte di stagione. Il georgiano ha sorpreso i tifosi azzurri e in generale tutto il panorama calcistico italiano ed europeo tra gol e assist per i compagni.

Ecco perché, prima che le big possano già interessarsi a lui - cosa per altro già avvenuta -, la società azzurra ha un piano ben preciso per non farsi trovare scoperta.

Come sottolineato da Sportmediaset, l'agente Mamuka Jugheli e lo stesso direttore sportivo del Napoli si sarebbero dati appuntamento per gennaio o poco più in là per parlare del rinnovo. Sul tavolo ci sarebbe il prolungamento di contratto fino al 2028, visto che quello attuale scadrà solo un anno prima, e soprattutto l'adeguamento dell'ingaggio. L'idea è quella di vedere anche un raddoppio dell'ingaggio che ora si aggira attorno a 1,2 milioni.