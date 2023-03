Kvaratskhelia si è preso il Napoli e frantuma record che resisteva da 17 anni

Altro record europeo per il georgiano, che va in doppia cifra sia per gol segnati che per assist serviti

IL RECORD - Sta toccando ogni vetta il Napoli e con lui anche Kvicha Kvaratskhelia. Un altro record si aggiunge alla sua collezione che, ricordiamo, è solo alla stagione di debutto in Serie A. Come affermato in precedenza, tale traguardo sussisteva da ben 17 anni ed apparteneva a Diego Ribas da Cunha, meglio conosciuto come Diego. L'attaccante fu in grado di segnare 13 gol e dare lo stesso numero di assist nella stagione 2006/2007 con la maglia del Werner Brema.