Kvaratskhelia spacca il Monza e il Napoli fa poker. Pari tra Empoli e Fiorentina

Dilaga al Maradona il Napoli. La squadra di Spalletti domina con Kvaratskhelia assoluto protagonista: prima la sblocca con un magnifico tiro a giro "alla Insigne", poi trova anche la doppietta personale con un’altra giocata da urlo. Tra i due gol del georgiano, nuovo idolo dei tifosi, c’è la rete di Osimhen in contropiede. Nel recupero il poker di Kim, al primo gol in Italia. Per il Monza gol dell’ex di Petagna annullato dopo revisione al Var. Esordio rinviato per i nuovi acquisti Raspadori, Simeone e Ndombele, rimasti in panchina. Ma oggi il Napoli ha lasciato tutti i tifosi molto felici per la prestazione.

Derby toscano - Finisce in parità il derby toscano del Castellani. Nel primo tempo una grande chance a testa: Ikoné spreca il vantaggio su assist di Terzic. Poi errore di Destro in pieno recupero: l'attaccante dell'Empoli manda fuori in tuffo di testa a tu per tu con Gollini. Nella ripresa altra occasione per Destro, Empoli in 10 dal 67' per l'espulsione di Luperto. Nel recupero pericolosi Duncan e Mandragora. Infortunio muscolare per l'arbitro Marchetti costretto a lasciare il fischietto a Sacchi a gara in corso.