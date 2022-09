La Cremonese frena le velleità dell’Atalanta. Demiral la sblocca Valeri fa 1-1

Si ferma l'Atalanta dopo tre vittorie di fila. La squadra di Gasperini frena 1-1 al Gewiss Stadium contro la Cremonese e aggancia in vetta la coppia Napoli-Milan. In avvio chance per Muriel ed Escalante, bravo Radu su Koopmeiners. Dopo l'intervallo la sblocca l'olandese su punizione, ma il Var annulla per il tocco con la mano di Okoli. Al 74' Demiral segna di testa, dopo quattro minuti pareggia Valeri su errore di Musso.