La Cremonese porta via un punto da Bologna

Si è chiuso in parità il primo incontro di Serie A in programma oggi. Al Dall'Ara Bologna e Cremonese hanno chiuso sull'1-1. Nessuna occasione da gol nella prima frazione di gioco, ma inizio di ripresa col botto al Dall'Ara: al 50' sblocca il risultato Okereke su rigore concesso dal Var per un tocco di mano di Dominguez, cinque minuti dopo autorete sfortunata di Chiriches e pareggio rossoblù. Nel finale l'arbitro Marchetti concede un altro penalty alla Cremonese, ma stavolta il Var interviene per toglierlo. Bologna raggiunge la Juve al nono posto con 23 punti, grigiorossi sempre ultimi con 9 punti.