La doppietta di Thorstvedt non basta: tra Sassuolo e Salernitana termina 2-2

Il Sassuolo di Alessio Dionisi non sa più vincere: nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, giocato al Mapei Stadium, è arrivato un pareggio per 2-2 contro la Salernitana. La squadra di Filippo Inzaghi si è portata sul doppio vantaggio grazie ai gol di Chukwubuikem Ikwuemesi - il primo in Serie A - e di Boulaye Dia. La doppietta di Kristian Thorstvedt ha fissato il punteggio sul 2-2 finale.