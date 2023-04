La Fiorentina espugna San Siro e l’Inter cade ancora

Contro ogni pronostico, la Fiorentina raccoglie il successo in casa dell'Inter per 1-0 nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. La sfida è stata particolarmente bloccata per l'intera prima frazione di gioco, con Romeu Lukaku protagonista in negativo. A sbloccarla ci ha pensato la viola, al 53', con l'intuizione di Cabral che di testa trova il miracolo di Onana. Sulla ribattuta, però, arriva Bonaventura a gonfiare la rete. Grande prova della squadra di Italiano, male invece per gli uomini di Simone Inzaghi che non solo perdono punti, ma approcciano nella peggior modo possibile le prossime sfide di coppa. Terzo ko di fila per l'Inter e adesso tornano gli incubi nella Milano nerazzurra.