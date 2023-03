La Fiorentina passa a Cremona, pari tra Verona e Monza

Settimana entusiasmante per la Fiorentina che continua a vincere. La Viola trova la terza vittoria consecutiva in campionato - la quinta considerando anche la Conference League - e si rilancia per la corsa al settimo posto in classifica. Allo Zini viola avanti nel primo tempo con Mandragora, nella ripresa il raddoppio di Cabral, al sesto gol nelle ultime sei partite. Poco da fare per la Cremonese, che resta all'ultimo posto. A Verona invece i padroni di casa pareggiano contro il Monza e perdono altro terreno dallo Spezia. Accade tutto nel secondo tempo: prima il gol di Verdi, poi il pareggio di Sensi due minuti dopo. Tanti rimpianti per la squadra di Palladino per il gol annullato a Caprari (fuorigioco di Petagna) e la grande chance sprecata da Pessina. Il Monza scivola al 12° posto, mentre il Verona resta terzultimo a -5 dalla zona salvezza