La Juve batte il Lecce, l’Atalanta lo Spezia. Samp ko col Torino. Pari a Salerno

Si sono già giocate le prime quattro partite della 33a giornata di Serie A iniziate alle 18. Per la Champions League, la Juventus a fatica ha battuto il Lecce 2-1 all'Allianz Arena e sempre in casa l'Atalanta ha superato lo Spezia 3-2.

La Salernitana all'Arechi ha pareggiato 3-3 con la Fiorentina mentre la Sampdoria è stata superata in casa dal Torino per 2-0. Prima dell'inizio della gara tifosi e calciatori blucerchiati si sono stretti in un abbraccio e poi il coro "Giù le mani dalla Sampdoria".