La Juve passa a Empoli, il Lecce supera la Salernitana

La Juventus risponde a Milan e Inter e vincendo sul terreno dell'Empoli resta agganciata nelle zone di vertice. I bianconeri hanno vinto con il punteggio di 2-0 al Castellani. Squadra di Allegri avanti nel primo tempo. A sbloccare il risultato è Danilo, il più veloce di tutti a risolvere una mischia a centro area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Occasionissima poi per il 2-0 Juve, ma Vlahovic dal dischetto si fa ipnotizzare da Berisha, alla sua prima partita con i toscani: sinistro troppo centrale e parata in due tempi del portiere. Nel finale raddoppia Chiesa in contropiede. Nell'altra gara della sera vittoria del Lecco al Via del Mare contro la Salernitana. La squadra di D'Aversa chiude in vantaggio il primo tempo in vantaggio grazie al colpo di testa dopo 6 minuti di gioco di Krstovic, che si ripete dopo la rete alla Fiorentina. Un miracolo di Ochoa su Banda, e uno di Falcone su Candreva sul finire di tempo. Nella ripresa la squadra campana si è riversata all'attacco ma il Lecce ha retto. Poi in pieno recupero il rigore che ha chiuso i conti con Strefezza che ha firmato il 2-0.