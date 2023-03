La Juventus colpisce con Kostic e l’Inter perde partita e secondo posto

Il derby d'Italia è bianconero. Vittoria della Juventus per 1-0 a Milano contro l'Inter con un gol di Kostic nel primo tempo e tre punti pesanti per la formazione di Allegri. Gara molto tesa e nervosa con tanti provvedimenti disciplinari dell'arbitro che ha espulso Paredes e D'Ambrosio nella baraonda finale. Bianconeri che hanno colpito in avvio di gara per una disattenzione difensiva dell'Inter che poi ha cercato di riequilibrare la partita ma non è stata mai lucida con i suoi attaccanti. Occasioni anche per la squadra di Allegri in contropiede ma Onana è stato attento. Finale con i nerazzurri che hanno accelerato ma senza trovare la via del gol. L'Inter dopo cinque vittorie a San Siro consecutive perde malamente match e secondo posto adesso occupato dalla Lazio. La Juventus si porta a meno 7 dalla zona Champions.