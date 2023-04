La Juventus ha presentato ricorso per la chiusura della curva Sud

La Juventus ha effettuato ricorso per la chiusura della curva per la gara contro il Napoli, provvedimento nato dopo i problemi sorti al termine del match di Coppa Italia contro l'Inter all'Allianz Stadium. In quell'occasione, un gruppo di tifosi bersagliarono Romelu Lukaku di insulti a sfondo razzista, così il Giudice Sportivo decise di chiudere il primo anello della tribuna sud bianconera per il prossimo turno in casa contro il Napoli. I dirigenti della Vecchia Signora non avrebbero digerito tale decisione, così si sarebbero mostrati contrari. Si attendono novità, per il momento le cose restano invariate.