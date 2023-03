La Juventus non ha intenzione di confermare Leandro Paredes

Il centrocampista non ha brillato e, con grande probabilità, non verrà riscattato dal club bianconero

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l'avventura di Leandro Paredes alla Juventus si concluderà presto. Il giocatore era arrivato in prestito dal Psg per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, ma finora non ha lasciato il segno. Visto che i bianconeri non sono più legati da alcun obbligo - decaduto tramite l'eliminazione in Champions League - l'argentino sarà rispedito a Parigi al termine della stagione.