La Juventus non passa a Bologna: al Dall’Ara è 1-1

Un gol per tempo al Dall'Ara ma tante occasioni non tramutate in gol dalle due squadre

La Juventus esce dal Dall'Ara senza i tre punti e il cammino per la Champions League si complica. Il Bologna ha imposto l'1-1 passando in vantaggio con Orsolini su rigore poi nella ripresa il pareggio di Milik. Pari giusto per le occasioni create ma molte non tramutate in rete. La squadra rossoblù parte forte e guadagna subito un rigore, assegnato dal Var senza la revisione dell'arbitro a causa di un malfunzionamento del monitor a bordocampo. Orsolini dal dischetto fa 1-0, poi entra in scena Skorupski: doppia parata miracolosa su Fagioli e rigore parato a Milik, che si riscatta nella ripresa facendo 1-1. Finale con tante occasioni per il Bologna. I bianconeri tornano a fare punti dopo tre ko di fila in campionato, ma non riescono a scavalcare la Lazio e restano al terzo posto. Le quarte Roma, Milan e Inter sono a -3.