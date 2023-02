La Juventus ribalta il Torino e fa suo il derby

Una Juventus mai doma ha battuto il Torino 4-2 dopo essere stata sotto in due circostanze. Bianconeri che hanno disputato un grande match nella ripresa e con qualche incertezza nel primo tempo chiuso sul 2-2. Parte subito forte il Torino che alla prima chance passa in vantaggio dagli sviluppi di un angolo con Karamoh. La Juve fatica ma protesta per un presunto fallo in area di Singo. Cuadrado fa 1-1 al 16'. Nel finale di primo tempo Sanabria riporta in vantaggio la squadra di Juric ma nel recupero Danilo segna il 2-2 di testa. Nella ripresa le due reti della Juventus di Bremer di testa e di Rabiot. La squadra di Allegri in classifica si porta al settimo posto cn 35 punti.