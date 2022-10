La Juventus torna a sorridere: 3-0 al deludente Bologna

Contro un avversario in difficoltà torna alla vittoria dopo un mese senza vittorie, la Juventus. La squadra di Allegri supera 3-0 il Bologna e ritrova i tre punti allo Stadium. In avvio chance per McKennie, la sblocca Kostic su assist di Vlahovic. Skorupski nega il raddoppio a Milik, raddoppia Vlahovic su cross di McKennie. Splendido il tris di Milik, che sfiora la doppietta colpendo il palo. Mercoledì obbligatorio vincere in casa contro il Maccabi Haifa in Champions.