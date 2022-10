La Lazio sbanca Firenze e balza alle spalle di Atalanta e Napoli

Vittoria netta della Lazio al "Franchi" di Firenze. Capitolini che hanno superato la squadra viola con il punteggio di 4-0 portandosi a 20 punti in classifica dopo la nona giornata di Serie A e dunque a -3 dal Napoli capolista e ad una sola lunghezza dall'Atalanta seconda. Si è giocato un bellissimo primo tempo al Franchi con la Fiorentina sotto di due gol all'intervallo. Punteggio fin troppo severo per i viola che hanno creato numerose palle gol ma che hanno subito le due reti laziali entrambe di testa. Lazio in vantaggio dagli sviluppi di un angolo con un colpo di testa di Vecino, raddoppio trovato da Zaccagni, sempre di testa, su assist di Milinkovic. Fiorentina ripetutamente vicina al gol con Jovic, bravissimo Provedel. Traversa colpita da Mandragora. Nella ripresa Lazio in controllo anche se ha corso qualche rischio poi il tris di Luis Alberto e il poker di Immobile nel recupero.