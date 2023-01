La Lazio scappa con Casale poi Gonzalez pareggia per la Fiorentina

E' terminato in parità il match tra la Lazio e la Fiorentina. Gol dei biancocelesti con Casale in avvio poi a inizio ripresa il pareggio di Gonzalez. La Lazio ha sciupato una grande chance di agganciare il secondo posto della classifica in condominio con l'Inter. All'Olimpico dopo 8 minuti si sblocca la partita: gol di Casale. Poi Fiorentina pericolosa con Nico Gonzalez e Jovic. A inizio ripresa il pareggio è proprio di Nico Gonzalez. Negli ultimi venti minuti entra Immobile, la Lazio attacca ma non sfonda. Squadra di Sarri terza a 38 punti.