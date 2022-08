La prima della Juventus contro il Como è uno show: 6-0

La 1ª giornata della Serie A Tim Vision 2022/23, stagione che inaugura il passaggio al professionismo per le giocatrici del massimo campionato italiano, si apre con il successo della Juventus sul campo del Como Women. Le campionesse d’Italia in carica si aggiudicano la sfida contro le lombarde e centrano i primi tre punti nel torneo. Al “Ferruccio Trabattoni” di Seregno, l’agonismo delle undici di Montemurro le porta in vantaggio dopo appena sette minuti: Picchi atterra Caruso nella propria area, il direttore di gara indica il dischetto e proprio dal dischetto Girelli sblocca il punteggio, siglando il suo ottavo gol su calcio di rigore nelle ultime tre stagioni di Serie A (in questo periodo nessuna giocatrice nella competizione conta più reti di lei dagli undici metri). Poco dopo il 10’ la Juventus sfiora il raddoppio: palla in profondità di Nildén per il neo acquisto Beerensteyn, ma l’ex Bayern Monaco non trova lo specchio e si resta sull’1-0 per le piemontesi. Le bianconere però insistono e al 34’ vanno ancora a bersaglio: destro teso di Bonfantini dalla propria corsia, Korenciova risponde con i pugni ma la sua respinta finisce per agevolare il tap-in di Girelli, che tutta sola dalla parte opposta dell’area non sbaglia. La fantasista bianconera è la più ispirata in fase offensiva, e al 40’, sul suggerimento di Beerensteyn, firma il tris. Salgono a sette le sue reti nel primo match stagionale della Juventus in Serie A, più di qualsiasi altra bianconera.