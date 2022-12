La Roma batte anche il Milan e torna a +6 sulla Juventus

La doppietta dell’ex Giugliano condanna il Diavolo al quinto ko in campionato, le viola si impongono 3-2 sul Como, Goldoni beffa il Parma al 94’

Redazione ITASportPress

Nei posticipi dell’11ª giornata di Serie A Tim la Roma batte 2-0 il Milan e conquista la 10ª vittoria in 11 giornate, la Fiorentina si impone 3-2 sul Como e guadagna il terzo posto in classifica, il Sassuolo pareggia in extremis 2-2 la sfida casalinga col Parma.

La Roma non si ferma più: le giallorosse, ospiti delle rossonere, centrano la 10ª vittoria in questo campionato e si confermano leader della classifica di Serie A Tim 22/23 con 30 punti, a +6 sulla Juventus a 24. Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, al minuto 55 la formazione di Spugna sblocca il parziale. Cross di Haavi in mezzo all’area e stacco di testa dell’ex Giugliano, che firma l’1-0 per le capitoline. Il Milan di Ganz prova a reagire con una veloce ripartenza ma al 62’ subisce il raddoppio: Serturini sfonda sulla corsia di sinistra e con un bel cross pesca ancora Giugliano, che controlla e col mancino batte Giuliani tra i pali, realizzando la sua prima doppietta in campionato in maglia giallorossa (la più recente nel torneo risaliva al maggio 2017, con l’AGSM Verona). Le rossonere tentano di recuperare il doppio svantaggio con i cambi, ma al triplice fischio festeggia la Roma, che centra l’ottavo successo consecutivo in questa Serie A Tim, il decimo in generale in 11 giornate. Quinta sconfitta invece per il Milan, che con 16 punti resta al quinto posto a -3 dall’Inter.

Arriva, in questo penultimo turno prima della sosta natalizia, anche la settima vittoria della Fiorentina, che si impone 3-2 in casa del Como e guadagna il terzo posto solitario in classifica a quota 22, staccando di tre lunghezze l’Inter, battuta nella gara del sabato dalla Juventus. Sul campo delle lariane di de la Fuente il punteggio si sblocca dopo una ventina di secondi: errore di Rizzon in costruzione, Boquete intercetta il pallone e lo serve a Kajan per l’1-0 viola. Il raddoppio si concretizza al 4’: cross di Parisi dalla corsia di destra e Longo al volo batte Korenciova tra i pali. Le toscane nell’arco del primo tempo sfiorano il terzo gol in diverse occasioni, ma il tris si concretizza al 58’ ancora con Longo, che raccoglie il suggerimento in profondità di Johannsdottir, elude Rizzon e non sbaglia. Le padrone di casa reagiscono e trovano – al 72’ – la rete dell’1-3 (girata di testa perfetta di Karlernäs sul bel cross di Borini) e all’86’ quella del 2-3 (Beccari da posizione defilata e in caduta trova un angolino impossibile). Nonostante il carattere dimostrato nell’ultima mezzora però, al triplice fischio il punteggio premia la squadra di Panico, che centra il settimo successo in questa Serie A Tim e sale a 22 punti in classifica. Sesto ko invece per la squadra comasca, che rimane penultima a +1 sul Parma.

Sfuma infatti, al fotofinish, il primo successo in trasferta per le crociate nel massimo campionato. Nel lunch match domenicale terminato 2-2 al “Ricci”, le Ducali si fanno raggiungere al 94’ e rimangono ultime in classifica a quota sei. Il primo gol della gara arriva all’8 con Clelland, che dopo aver raccolto il suggerimento di Pondini e dribblato Santoro, porta avanti il Sassuolo con un gran destro alle spalle di Capelletti. Le gialloblù pareggiano il conto al 13’ grazie alla rovesciata spettacolare di Martinovic, che si prende gli applausi dei presenti e rimette tutto in equilibrio. La partita è vivace e le occasioni non mancano né per le padrone di casa né per le ospiti, ma all’82’ sono le Ducali a portarsi avanti. Errore di Lauria in uscita, Banusic si avventa sul pallone e lo deposita in porta dopo aver vinto il contrasto con l’estremo difensore neroverde. Vantaggio illusorio però per il Parma, che al 94’ viene beffato da un colpo di testa chirurgico della subentrata Goldoni e rinvia così i primi tre punti lontano da casa nella massima competizione.

Risultati dei posticipi dell’11ª giornata di Serie A Tim 2022/23

Sassuolo-Parma 2-2

8’ Clelland (S), 13’ Martinovic (P), 82’ Banusic (P), 90’+4’ Goldoni (S)

Como Women-Fiorentina 2-3

1’ Kajan (F), 4’ Longo (F), 58’ Longo (F), 72’ Karlernäs (C), 86’ Beccari (C)

Milan-Roma 0-2

55’ Giugliano (R), 62’ Giugliano (R)

Pomigliano-Sampdoria 1-0

(giocata ieri)

Inter-Juventus (0-2)

(giocata ieri)

Programma della 12ª giornata di Serie A Tim 2022-23

Sabato 10 e domenica 11 dicembre

Pomigliano-Inter

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Sampdoria-Como Women

Roma-Juventus