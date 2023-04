La Roma batte l’Udinese 3-0 e allunga sulle milanesi

La Roma vince la partita casalinga contro l'Udinese e si mette in scia della Lazio che è seconda in classifica. I giallorossi comunque hanno staccato il Milan di 3 punti e l'Inter di 5 e il terzo posto sembra più consolidato. All'Olimpico Roma avanti grazie a un gol di Bove che arriva per primo sulla ribattuta del palo, dopo il rigore fallito da Cristante. A inizio ripresa il raddoppio di Pellegrini. L'Udinese ha l'occasione per riaprirla, ma Rui Patricio para il rigore di Pereyra. Poi il tris di Abraham. Non ci sono più emozioni e Roma che festeggia la vittoria.