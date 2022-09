La Roma corsara a Empoli e Mourinho torna a sorridere

Torna alla vittoria la Roma che dopo due sconfitte in campionato e in Europa League, ritrova il successo al termine di una gara combattuta contro l’Empoli. Al Castellani parte bene la Roma che crea, colpisce un palo con Dybala e poi sempre con Dybala si porta in vantaggio. L’Empoli risponde con un palo di Satriano e poi con il gol di Bandinelli. Nella ripresa i giallorossi tornano in vantaggio con Abraham. Pellegrini spreca un rigore (traversa), nel finale rosso a Akpa Akpro. Roma quarta a 13 punti.