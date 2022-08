La Roma passa a Salerno, lo Spezia supera l’Empoli

Si è completato il quadro della partite di Serie A in programma oggi con i due posticipi serali. A Salerno la Roma ha vinto per 1-0 con un gol di Cristante al 33' del primo tempo. All'Arechi buon primo tempo della Roma che chiude in vantaggio i primi 45’. La squadra di Mourinho parte bene e crea un paio di occasioni pericolose con Zaniolo. La Salernitana risponde con una bella conclusione di Bonazzoli parata da Rui Patricio. Al 33’ arriva il vantaggio giallorosso con un tiro da fuori di Cristante. Palo di Dybala. La Roma inizia bene il campionato. Al Picco, lo Spezia ha battuto in casa l'Empoli con un gol di Nzola al 35'. Dopo mezz'ora di equilibrio, con le migliori occasioni per l'Empoli, un lancio di Bastoni innesca Nzola che scappa in velocità e batte Vicario per l'1-0. Empoli vicino al pari con una buona occasione per Destro, servito da Parisi protagonista di una bella giocata. Il risultato non è cambiato e premia la squadra ligure che parte bene. Da rivedere l'undici toscano di mister Zanetti.