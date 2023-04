La Roma passa a Torino ed è terza, Verona ribalta il Sassuolo e spera

La Roma ha superato il Torino in trasferta per 1-0 e adesso si spalancano le porte per la Champions per l'undici di Mourinho. Un rigore di Dybala dopo otto minuti ha steso i granata e consente ai capitolini di salire al terzo posto sorpassando sia Milan che Inter. Mourinho vara una squadra senza centravanti, con l'argentino supportato da Solbakken ed El Shaarawy e solo una manciata di minuti finali per Abraham. I giallorossi concedono poco, soffrendo solo l'estro di Radonjic nei primi 20 minuti del match e con Rui Patricio impegnato solo da un colpo di testa di Miranchuk a inizio ripresa.