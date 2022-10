La Roma ribalta l’Inter e vince 2-1

La Roma supera l'Inter e passa a San Siro dove non vinceva dal gennaio 2017. I nerazzurri passano in vantaggio con Dimarco, ma a vincere è la Roma in rimonta. La squadra di Mourinho (squalificato) pareggia con Dybala a fine primo tempo e poi trova il gol partita a 15' dalla fine con Smalling di testa. La Roma sale a quota 16 punti, secondo ko di fila per Inzaghi che resta a 12.