La Roma sbaglia tutto e viene presa a sberle dall’Udinese: 4-0 alla Dacia Arena

Si è chiusa con un risultato sorprendente la sfida della Dacia Arena tra l'Udinese e la Roma, gara che ha mandato in archivio la domenica di Serie A. I friulani davanti ai propri tifosi hanno vinto nettamente con il punteggio di 4-0. Subito pericoloso Dybala, ma è Udogie a colpire su un errore di Karsdorp. A inizio ripresa Samardzic firma il bis, battendo un colpevole Rui Patricio. Il palo nega il gol a Mancini, la chiude Pereyra a un quarto d'ora dal termine. Lovric cala il poker. Udinese brava in tutto, la Roma male in tutto e il primato solitario è sfumato.