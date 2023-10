I giallorossi superano la Lazio in classifica

La Roma ha battuto 2-0 il Frosinone nel match che ha chiuso la settima giornata di Serie A. I giallorossi sbloccano la partita al 21' con il terzo gol in campionato di Lukaku, smarcato da un bel tocco di Dybala. Al minuto 83 torna invece al gol Pellegrini, sempre su un assist perfetto dell'argentino ex Juventus. Il Frosinone recrimina per un paio di occasioni fallite nel primo tempo da Cuni, scelto titolare a sorpresa da Di Francesco al posto di Cheddira. La Roma sale a 8 punti e stacca la Lazio.