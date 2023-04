La Salernitana porta via un punto e il Torino frena ancora

La Salernitana strappa il pareggio al Torino in trasferta. All'Olimpico finisce 1-1 come all'andata e con gli stessi marcatori Torino e Salernitana. Vantaggio per gli ospiti nel primo tempo con Vilhena che dopo 9 minuti trova il sinistro vincente per battere dal limite dell'area Milinkovic Savic dopo una sponda di Piatek. Il pareggio nella ripresa lo firma Sanabria su ottimo assist di Miranchuk che beffa la difesa campana per il resto molto attenta.