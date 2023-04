La Salernitana rimanda la festa del Napoli. Pari Cremonese-Verona. Sassuolo ok

Il Napoli pareggia con la Salernitana 1-1 e deve rinviare la festa scudetto a giovedì prossimo a Udine. In avvio Osimhen pericoloso di testa, salva Ochoa attento anche su Anguissa. La sblocca di testa Olivera, Kvaratskhelia sfiora il raddoppio prima del pareggio di Dia. Ochoa salva ancora nel finale. Le altre partite: finisce in parità, con il risultato di 1-1, il match tra Cremonese e Verona. Allo stadio Zini vanno in rete Okereke nel primo tempo da una parte e Verdi nella ripresa dall’altra. Espulso Quagliata. Con una doppietta di Berardi il Sassuolo rimonta l'Empoli passato in vantaggio nel primo tempo con un gol di Cambiaghi.