La Salernitana travolge il Monza nella ripresa

Successo importante in chiave salvezza per la Salernitana che all'Arechi ha battuto il Monza. E' la prima vittoria targata Paulo Sousa. Partita decisa nella ripresa grazie alla bellissima rete di Coulibaly, un interno destro all'incrocio dei pali. Raddoppio realizzato da Kastanos dopo un'azione di rimessa ispirata da Candreva, il migliore in campo, che poi segna anche il 3-0 finale raccogliendo una respinta di Cragno su tiro di Piatek. Il Monza ha chiuso in dieci per l'espulsione di Donati. Campani che non vincevano in casa da ottobre.